Real Madrid dominante ai Mondiali: 8 MVP sono dei Blancos. Secondo il Liverpool

28/06/2026 | 21:40:01

La fase a gironi si è conclusa e il Real Madrid è in testa alla classifica con otto premi MVP finora assegnati. Il Liverpool segue con quattro, mentre PSG e Bayern Monaco completano il podio con tre premi ciascuno. Nessun MVP per i giocatori del Barcellona. Stando invece alla classifica MVP per competizione, la Premier League comanda . Il campionato inglese è nettamente in testa con 17 MVP, seguito dalla Liga . Al terzo posto si piazza la Bundesliga con 8 premi.

Foto: X Francia

