Real Madrid, domani la presentazione ufficiale di Alaba

Il Real Madrid tramite un comunicato sul proprio sito e condiviso sul proprio profilo Twitter, ha annunciato che domani, mercoledì 21 luglio alle ore 12.30, presenterà ufficialmente David Alaba come nuovo giocatore dei Blancos.

“Il Real Madrid C. F. annuncia che domani, mercoledì 21 luglio, alle 12:30 alla Ciudad Real Madrid, David Alaba sarà presentato come nuovo giocatore del Real Madrid.

In seguito, David Alaba apparirà davanti ai media in una conferenza stampa online“.

Comunicado Oficial: presentación de Alaba.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 20, 2021

Foto: Twitter personale Alaba