Real Madrid, domani la presentazione stellare di Hazard al Bernabeu

Il Real Madrid si appresta a presentare alla stampa e ai propri tifosi Eden Hazard, ultimo acquisto stellare targato Florentino Perez. Le Merengues hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per una cifra vicina ai 120 milioni di euro, come vi avevamo anticipato, mentre il calciatore ha firmato un contratto per prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Lo stesso Hazard, come annunciato oggi dal Real, verrà presentato domani alle ore 19:00 allo stadio Santiago Bernabeu: il calciatore belga, impegnato ieri nel match contro la Scozia, verrà sottoposto alle visite mediche prima di essere presentato ai suoi nuovi tifosi.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea