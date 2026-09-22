Real Madrid: distorsione alla caviglia per Valverde nel contrasto con Kang-In Lee. Il comunicato

22/09/2026 | 16:48:49

Federico Valverde salterà gli impegni con la Nazionale uruguaiana, del nuovo CT Diego Forlan, a causa dell’infortunio rimediato nel corso del primo tempo del derby contro l’Atletico. L’episodio, discusso da Mourinho in conferenza stampa, ha visto Kang-In Lee falciare il centrocampista senza, però, ricevere un cartellino rosso. Nel pomeriggio di oggi, il Real Madrid ha emesso un comunicato sulle condizioni del numero 8: “Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una distorsione di grado 3 alla caviglia sinistra. Le condizioni del giocatore sono in attesa di evoluzione”.

Foto: Instagram Valverde