Real Madrid disposto a tutto per Olise: Valverde e Tchouameni possibili sacrificati

19/06/2026 | 16:00:03

Per arrivare a Olise, il Real Madrid di Mourinho e Florentino Perez sembra disposto a tutto. E sul tavolo dei possibili partenti ci finiscono anche due pilastri del club, uno su tutti è Federico Valverde, visti anche i suoi problemi nello spogliatoio. Il suo valore di mercato rimane elevato e il Real Madrid sa che potrebbe incassare una somma considerevole in caso di cessione. La stessa sorte potrebbe toccare a Aurélien Tchouameni, altro sacrificabile per i Blancos secondo quanto riportato da Marca.

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