Real Madrid, debutto faticoso per Xabi Alonso: serve un rigore di Mbappè per piegare l’Osasuna
19/08/2025 | 23:05:45
Non è un Real Madrid scintillante il primo di Xabi Alonso, ma basta un rigore di Mbappè per piegare 1-0 l’Osasuna dell’italiano Alessio Lisci nella prima di Liga. Debutta anche il talento attesissimo Mastantuono, però con pochi guizzi. Squadra ancora imballata fisicamente,
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold (68’ Carvajal), Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; A.Guler (90’ Ceballos), Brahim (68’ Mastantuono), Vinicius (78’ Garcia); Mbappé. All. Xabi Alonso
OSASUNA (3-5-2): Herrera; Catena, Boyomo, Cruz (85’ Garcia); Rosier, Moncayola, Torrò, Oroz, Bretones; R. Garcia (66’ Munoz), Budimir. All. Lisci
FOTO: Sito Real Madrid