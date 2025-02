Real Madrid, Alaba di nuovo ai box: lesione all’adduttore per l’austriaco

Sul fronte infortuni, per il Real Madrid non c’è pace. In una nota pubblicata sul sito, il Real Madrid ha annunciato che David Alaba ha subito una ricaduta, e dovrà stare lontano dal campo per due o tre settimane. Il difensore austriaco era tornato a disposizione di Ancelotti a inizio gennaio, dopo il lungo recupero dall’infortunio al crociato.

“A seguito degli accertamenti effettuati dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore David Alaba, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo adduttore della gamba sinistra “.

Foto: Instagram Real Madrid