Real Madrid, Courtois si ferma per un’infezione intestinale: Lunin titolare ad Atene

25/11/2025 | 12:05:46

Il Real Madrid ha comunicato le condizioni di Thibaut Courtois: al portiere belga è stata diagnosticata un’infezione virale gastrointestinale.

Questo il comunicato del club:

“A seguito dell’esame effettuato oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore, Thibaut Courtois, è stata diagnosticata un’infezione virale gastrointestinale. Salterà la trasferta ad Atene. I suoi progressi saranno monitorati”.

Foto: Instagram Courtois