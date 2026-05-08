Real Madrid, cosa rischiano Valverde e Tchouaméni

08/05/2026 | 11:26:17

Il Real Madrid sta valutando in queste ore, come riportato dal club nel comunicato di ieri, quali sanzioni applicare nei confronti di Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Secondo quanto riportato da MARCA, il club dovrà decidere se gestire la questione internamente, sanzionando entrambi i giocatori per la loro condotta secondo il codice etico della società, oppure deferire il tutto al contratto collettivo dei calciatori.

I due rischiano quindi di ricevere sanzioni molto pesanti, poiché quanto accaduto rientra nella categoria della condotta grave o molto grave. A rischiare di più è Tchouaméni, sul quale pesa l’accusa di aggressione fisica. Se l’accaduto venisse considerato della massima gravità, i giocatori potrebbero incorrere nella sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio da 11 a 30 giorni, oltre a multe che possono arrivare fino al 25% dello stipendio mensile. In alcuni casi, il contratto collettivo può prevedere anche il licenziamento per giusta causa.

Foto: Instagram Tchouameni