Real Madrid, con il Villarreal nessuno spagnolo tra i titolari. Non era mai successo

Una partita che entrerà nella storia del Real Madrid quella di ieri contro il Villarreal. Per la prima volta nei suoi 121 anni di storia e nelle sue 4436 partite ufficiali, il club non ha inserito nemmeno un calciatore spagnolo nell’undici titolare che sta affrontando il Submarino Amarillo. Dai brasiliani Vinicius e Militao, i tedeschi Kroos e Rudiger, i francesi Benzema e Tchouamani, il belga Courtois, il croato Modric, l’austriaco Alaba e l’uruguaiano Valverde, nell’undici di Ancelotti non hanno trovato spazio calciatori iberici. Una svolta storica anche per il Real e nel secondo tempo, non fosse stato per l’ingresso di Lucas e Asensio, nel finale, addirittura per la prima volta, il Real avrebbe giocato senza uno spagnolo.

Foto: Instagram Real