Real Madrid, ci sono Bale e James tra i convocati per la gara contro il Valladolid

In vista della seconda partita di campionato contro il Valladolid, Zinedine Zidane ha stilato la lista dei convocati del suo Real Madrid. Come previsto mancherà per infortunio Eden Hazard, che ha riportato una lesione alla coscia sinistra, mentre saranno della spedizione sia Gareth Bale che James Rodriguez, ovvero due dei giocatori più chiacchierati in ottica mercato in casa dei Blancos. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Keylor Navas, Courtois, Altube

Difensori: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo

Centrocampisti: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco

Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius Jr

Foto: Twitter Real Madrid