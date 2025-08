Real Madrid, chi erediterà la maglia numero 9? Endrick e Mastantuono i nomi più caldi

02/08/2025 | 22:40:13

Il passaggio di Kylian Mbappé alla maglia numero 10 del Real Madrid, lasciata libera da Luka Modrić, ha creato grande fermento tra i tifosi e negli uffici marketing del club. Tuttavia, resta ancora aperta una questione tutt’altro che secondaria: chi vestirà la celebre numero 9, storicamente riservata al centravanti titolare? Secondo quanto riportato da AS, in pole position ci sarebbe il giovane talento brasiliano Endrick, che al momento sembra aver superato nella gerarchia interna Gonzalo García, rivelazione dell’estate con ottime prestazioni al Mondiale per Club (6 presenze, 4 reti e 1 assist). Tuttavia, il futuro incerto di Endrick, già 14 volte in campo con la Seleção, complica la scelta definitiva e alimenta il dubbio. A inserirsi nella corsa potrebbe essere anche Franco Mastantuono, trequartista argentino prelevato dal River Plate per circa 45 milioni di euro, che sarà ufficialmente a disposizione del Real a partire dal 14 agosto, giorno del suo diciottesimo compleanno. Vista l’importanza mediatica della numerazione e la volontà del club di associare subito un numero alle nuove stelle, non è escluso che possa toccare proprio a lui raccogliere l’eredità di Mbappé sulla schiena, qualora non venga presa una decisione nelle prossime due settimane.

Foto: instagram real madrid