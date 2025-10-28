Real Madrid, Carvajal: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro

28/10/2025 | 13:25:02

Il Real Madrid tramite una nota ufficiale ha comunicato la buona riuscita dell’intervento a cui è stato sottoposto Dani Carvajal.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il nostro capitano, Dani Carvajal, è stato sottoposto oggi con successo a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal Dott. Manuel Leyes sotto la supervisione dell’équipe medica del Real Madrid.

Carvajal inizierà il suo programma di recupero nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Real Madrid