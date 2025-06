Real Madrid, capitan Carvajal pronto al rientro: “Dopo 9 mesi sono pronto a giocare”

30/06/2025 | 18:16:06

Arrivano ottime notizie per il Real Madrid. I blancos sono pronti a riaccogliere il capitano Daniel Carvajal. L’esterno spagnolo si era fatto male lo scorso 5 ottobre, data in cui avevano fatto crack sia il legamento crociato che quello collaterale, senza dimenticare la rottura del menisco. Un infortunio tremendo che non gli ha permesso di mettere ancora minuti delle gambe fino ad oggi. Ora, dopo 9 mesi, è pronto a tornare. Difficile vederlo contro la Juventus, almeno dall’inizio, ma non è escluso che qualche minuto possa anche farlo.

Il giocatore, ai media spagnoli, ha così dichiarato: “Dopo nove mesi lontano dal calcio, sono tornato e sono pronto a giocare. Sono a disposizione dell’allenatore”.

Foto: Instagram Real Madrid