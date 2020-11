Real Madrid, buone notizie per Zidane: rientrano Benzema, Mendy e Lucas Vazquez

Arrivano buone notizie in casa Real Madrid in vista del tour de force tra Liga e Champions League, in trasferta a Milano contro l’Inter oltre all’impegno in campionato contro il Villarreal. Zidane, nella giornata di oggi, ha svolto la prima sessione di allenamento della settimana a Valdebebas recuperando tre pedine fondamentali. Si tratta di Lucas Vázquez rimasto ad allenarsi in palestra la scorsa settimana – come raccolto da Marca – poi Ferland Mendy rimasto out per un fastidio muscolare e Benzema che si è allenato in gruppo in palestra senza però toccare la palla. Presente anche Martin Odegaard rientrato domenica nella capitale spagnola.

Foto: sito uff Real Madrid