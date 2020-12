Real Madrid, buone notizie per Zidane: in Champions tornano Sergio Ramos e Carvajal

Il Real Madrid ritrova due calciatori molto importanti per i suoi equilibri in vista della partita di Champions contro il Borussia Mönchengladbach: Sergio Ramos e Dani Carvajal. Buone notizie per Zinedine Zidane e indirettamente anche per l’Inter, a cui servirebbe – battendo lo Shakhtar a San Siro – un risultato diverso dal pareggio tra spagnoli e tedeschi per sperare nel passaggio agli ottavi. Oltre a Ramos e Carvajal, due titolatissimi, Zidane recupera anche Jovic e Odriozola. Il Real Madrid, in questo turno di campionato, ha vinto 1-0 sul difficile campo del Siviglia.

Foto: Twitter Real Madrid