Real Madrid, Bellingham e Mbappé recuperati per il City

16/03/2026 | 11:10:11

Kylian Mbappé e Jude Bellingham sono ufficialmente convocati dal Real Madrid per la trasferta di Manchester. Una notizia importante per Alvaro Arbeloa come sottolinea Marca, i due big saranno a disposizione per la sfida di ritorno con il City dopo il 3-0 dell’andata.

Portieri: Courtois, Lunin, Fran González.

Difensori: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rudiger, Huijsen, Diego Aguado, Mario Rivas

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago Pitarch

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono

foto insta mbappé