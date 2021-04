Real Madrid-Barcellona, le ultime sulle probabili formazioni

Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Barcellona nel trittico di partite decisive cominciato in settimana con l’andata di Champions contro il Liverpool. Il Barcellona di Koeman invece punta a vincere per continuare a lottare per la Liga dopo una partenza non all’altezza. Queste le probabili formazioni delle compagini di Ronald Koeman e Zinedine Zidane.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Lucas, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema e Vinicius

Barcellona (3-4-2-1): Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba, Messi e Dembélé