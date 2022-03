Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali

In Spagna è il giorno del Clasico: alle ore 21 nel suggestivo scenario del Santiago Bernabeu Real Madrid e Barcellona si affronteranno in una delle partite più sentite del mondo. Nei Blancos ci sarà Rodrygo al posto dell’indisponibile Karim Benzema, con Federico Valverde che dovrebbe muoversi in una posizione ibrida fra centrocampo e attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos; Valverde; Vinicius, Rodrygo.