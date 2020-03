Real Madrid-Barcellona: ecco le formazioni ufficiali del Clasico

Tutto pronto per il grande Clasico di Spagna. Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Real Madrid e Barcellona nel big match valevole per la ventiseiesima giornata della Liga. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius. All. Zidane

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Griezmann, Messi. All. Setien

Foto: AS