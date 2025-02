Real Madrid-Atletico: uno scontro che vale la vetta

Non si tratta di una partita come le altre. Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena il big match spagnolo tra Real Madrid e Atletico Madrid. La sfida, valida per il 23° turno della massima divisione spagnola, rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che vogliono conquistare non solo i tre punti, ma anche il titolo finale. Proprio per questo motivo si tratterà di una gara molto sentita visto e considerato che, in questo Derby di Madrid, in palio c’è la vetta della classifica. L’Atletico, infatti, si trova al 2° posto e dista dal Real di un solo punto. A infiammare ancor di più la sfida, inoltre, sarà il ricordo del match d’andata tra le due compagini terminato 1-1 e con l’espulsione di Marcos Llorente. Ma attenzione a dimenticarsi del Barcellona che si trova a 3 lunghezze di distanza dall’Atletico ed è pronta ad avvicinarsi alle due litiganti.

FOTO: Twitter Real Madrid