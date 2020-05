Real Madrid, Asensio si avvicina al rientro: “Mi sento bene, sono pronto”

E’ tornato ad allenarsi da due settimane dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, ma già non vede l’ora di rientrare in campo. Stiamo parlando di Marco Asensio, centrocampista spagnolo del Real Madrid: “L’attesa è stata molto lunga. Ho dovuto lavorare molto ed essere paziente. È stato difficile vedere i miei compagni di squadra allenarsi mentre ero da solo in palestra. Ma ora sono con loro sui campi. Mi sento bene. L’attesa è stata ripagata.”