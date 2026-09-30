Real Madrid: Asencio sarà operato per una frattura alla tibia. Starà fuori dai 2 ai 4 mesi

30/09/2026 | 17:19:42

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo gli infortuni in Nazionale di Konaté e Mbappé, prontamente ritornati a Valdebebas, José Mourinho perderà per qualche mese Raul Asencio. Il difensore spagnolo ha deciso di risolvere, una volta per tutte, la frattura alla tibia della gamba destra, ricorrente già dalla scorsa stagione. Il classe 2003 sarà operato chirurgicamente e il tempo di stop, come riporta MARCA, dovrebbe aggirarsi tra i due e i quattro mesi.

La note del Real Madrid: “Il nostro giocatore Raúl Asencio sarà operato domani a causa di una frattura da stress nella tibia della gamba destra”.

Foto: Instagram Asencio