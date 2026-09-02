Real Madrid, Asencio condannato per guida in stato di ebbrezza

02/09/2026 | 10:54:01

Secondo quanto riportato da Atlantico Hoy, il calciatore del Real Madrid Raul Asencio è stato condannato per guida in stato di ebbrezza nel sud di Gran Canaria il 16 agosto. Il tasso alcolemico del calciatore alla guida sarebbe risultato quasi quattro volte superiore al limite consentito. Ad Asencio è stata inflitta una multa di 14.400 euro e la patente di guida gli è stata sospesa per otto mesi.

Foto: sito Real Madrid

