Real Madrid, Ancelotti: “Asensio? abbiamo valutato una sua cessione”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato oggi in conferenza stampa pre Real-Betis, partita in programma per domani.

Riguardo le cessioni, o possibili tali, dei blancos in questo mercato estivo, queste le sue parole: “Non abbiamo mai pensato di ingaggiare più giocatori. Circa le cessioni si valutavano i casi di Casemiro e Asensio, ma sono contento perché chi è rimasto ha sempre fatto il suo dovere e lo farà anche in questa stagione. Ci sono molti giocatori con un anno residuo di contratto, ma non sarà un problema. Asensio nell’anno passato ci ha aiutato e sarà lo stesso anche in questo. Lo conosciamo e lui conosce noi, è felice di rimanere”.

Foto: Sito Ufficiale Real Madrid