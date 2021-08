Ancelotti: “Benzema attaccante completo, molto più forte di cinque anni fa”

A margine di Alaves-Real Madrid, partita vinta dalle Merengues per 4-1, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’esordio stagionale. L’ex allenatore di Milan e Napoli si è soffermato in maniera particolare su Karim Benzema, autore di una doppietta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Benzema ha finalizzazione, la capacità di leggere bene la partita. Si stacca dalla linea, si muove, aiuta a fare possesso palla. Definirlo solo un attaccante mi sembra poco. È un calciatore completo, con una grande personalità. Se dovessi paragonarlo col Karim che ho avuto cinque anni fa, è un calciatore molto più completo e con molta più personalità”.

Foto: Twitter Ancelotti