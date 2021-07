Real Madrid, Ancelotti battuto 2-1 dai Rangers nella prima amichevole

Parte con un k.o. la seconda avventura sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel primo test amichevole, le Merengues sono state sconfitte di misura dai Rangers all’Ibrox Stadium. Successo in rimonta per gli scozzesi, che hanno ribaltato il gol a freddo di Rodrygo con Sakala e Itten. Il Real ha chiuso anche in 10, a causa dell’espulsione di Nacho.

In Spagna non hanno preso benissimo a sconfitta e sono partite le prime critiche al tecnico italiano che comunque aveva tantissime assenze visto i tanti giocatori non ancora rientrati dalle vacanze post Europei o Copa America.