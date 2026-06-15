Real Madrid, altro ritorno per i Blancos. Mou vuole Khedira nel suo staff

15/06/2026 | 10:29:57

Secondo Diario As, il ritorno di Khedira in bianco sarebbe una richiesta dello stesso Mourinho, pronto a ritrovare il tedesco in vesti diverse. Infatti dopo aver indossato la maglia del Real per 5 stagioni, potrebbe iniziare una nuova avventura con gli stessi colori nello staff del portoghese. Se molti top club in Europa vanno in cerca di novità e rivoluzioni, Pérez invece si affida nomi che già conosce e sul mercato punta forte su nomi che hanno già una carriera europea consolidata. Magari sarà proprio questa la ricetta giusta per ripartire, dopo una stagione deludente e tramite queste figure trasmettere il DNA madridista a tutta la rosa.

Foto: X Khedira