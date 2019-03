Real Madrid allo scoperto per Eriksen, l’agente glissa: “Il suo futuro…”

Christian Eriksen resta sempre un nome in bella evidenza sulla lista del Real Madrid. Un profilo chiesto già in passato da Zinedine Zidane e che nelle ultime ore è tornato di moda in vista della prossima estate. Il danese è legato agli Spurs da un contratto in scadenza a giugno 2020 e non ha ancora rinnovato. Il presidente Levy chiede 250 milioni per cedere il fantasista, ma rischia di perderlo a zero e potrebbe quindi abbassare le pretese, cedendo alle lusinghe degli spagnoli, usciti allo scoperto. Intanto, Martin Schoots, agente dello stesso Eriksen, ai microfoni del Mundo Deportivo ha glissato sull’argomento: “Non voglio rispondere alle voci sul contratto di Christian e sul suo futuro. Si sta solo concentrando sul calcio giocato”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham