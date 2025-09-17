Real Madrid, Alexander-Arnold: stop di almeno un mese

17/09/2025 | 13:44:49

Brutte notizie per Trent Alexander-Arnold: l’esterno inglese ha dovuto abbandonare il campo dopo solo 4 minuti dall’inizio, spingendo Xabi Alonso a sostituirlo subito con Carvajal.

Nonostante il tecnico del Madrid avesse inizialmente cercato di rassicurare sulle condizioni del giocatore, gli accertamenti hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, che potrebbe costringerlo a restare fuori a lungo.

Di seguito il comunicato del Real Madrid:

“A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore, Trent Alexander-Arnold, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.”

Foto: sito Real Madrid