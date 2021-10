Il Real Madrid perde anche David Alaba per infortunio, dopo il problema riscontrato ieri da Militao, va ko anche il difensore austriaco. L’ex Bayern Monaco si è infortunato proprio nella sosta dedicata alle Qual. ai Mondiali di Qatar 2022. Problemi al ginocchio e gara di Champions contro lo Shakhtar in forte dubbio.

C’è anche qualche buona notizia per Ancelotti, recuperati al 100% Mendy e Marcelo.