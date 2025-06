Real Madrid-Al Hilal, le formazioni ufficiali

18/06/2025 | 20:16:50

Alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Al Hilal per il Mondiale per Club. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici. Esordio per Xabi Alonso sulla panchina dei blancos e chiaramente di Inzaghi su quella dei sauditi, dopo l’addio all’Inter.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo, Gonzalo. All.Xabi Alonso

AL-HILAL (4-2-3-1): Bono; Cancelo, Altambakti, Koulibaly, R. Lodi; R. Neves, Nasser D.; Malcom, Milinkovic-Savic, Salem; M. Leonardo. All. S. Inzaghi

Foto: Instagram Al Hilal