Real Madrid, accordo per il rinnovo di Brahim Diaz fino al 2030

31/12/2025 | 11:43:35

Secondo quanto ricostruito da Cadena Ser, il Real Madrid avrebbe già definito il prolungamento di contratto di Brahim Diaz fino all’estate del 2030: le trattative tra il club di Florentino Perez, il giocatore e i suoi rappresentanti sono state sono state rapide e semplici, e l’accordo per il rinnovo sarebbe stato raggiunto già prima della scorsa estate. Manca però la firma e diversi club europei avrebbero chiesto informazioni sull’ex Milan.

Foto: Instagram Brahim Diaz