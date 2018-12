Il Real Madrid abbraccia Rodrygo: prima visita al Bernabeu per il brasiliano

Primo assaggio di Real Madrid per Rodrygo Goes. L’esterno offensivo classe 2001 del Santos, che la prossima estate si trasferirà alla corte delle Merengues, quest’oggi oggi era presente allo stadio “Santiago Bernabeu” in occasione della sfida di Copa del Rey contro il Melilla (gara vinta 6-1 dai Blancos). Rodrygo ha incontrato anche il presidente Florentino Perez, come testimonia la foto pubblicata dal Real Madrid sul proprio sito ufficiale.

📸 Rodrygo Goes acudió al Santiago Bernabéu para presenciar en directo el encuentro de Copa del Rey, y se fotografió con Florentino Pérez. pic.twitter.com/pXMSC93n05 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 6, 2018

Foto: sito ufficiale Real Madrid