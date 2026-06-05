Real Madrid, 150 milioni di motivi per convincere Olise

05/06/2026 | 15:50:55

Diario As riporta che è Olise il top player, che Pérez vuole portare a Madrid, in caso di rielezione. Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni di Floretino, il quotidiano spagnolo ha fatto il nome del francese come sogno carissimo, si parla di un’offerta da 150 milioni, del mercato Blancos. L’ala che al Bayern Monaco ha brillato anche in Europa, tra pochi giorni è pronto ad illuminare anche il cielo americano, con la Francia.

Foto: Instagram Bayern Monaco