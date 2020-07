Si è conclusa la trentaseiesima giornata della Liga. Il Real Madrid, ha battuto in trasferta il Granada grazie alle reti di Mendy e Benzema arrivate rispettivamente al minuto 10′ e 16′. A nulla è valso nella ripresa il gol di Machis per il Granada al minuto 50′. I blancos salgono a quota 83 e mantengono quattro punti di vantaggio sul Barcellona secondo in classifica.