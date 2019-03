Real, lo sfogo della moglie di Marcelo: “Se qualcuno ti tratta come una delle tante opzioni…”

La moglie di Marcelo, Clarisse Alves, si sfoga. Dopo la clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, la compagna del laterale brasiliano ha scritto un lungo post su Instagram, probabilmente rivolto verso Santiago Solari, che anche ieri sera ha tenuto in panchina Marcelo: “Quando qualcuno ti tratta come una delle tante opzioni, aiutalo a restringere la sua scelta togliendoti dalla questione. A volte devi provare a fregartene, non importa quanto fai. Perché a volte puoi valere niente per qualcuno che vuol dire tanto per te. Non è orgoglio, è autostima. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi nella tua vita se ti circondi da persone negative. Non dare a persone temporanee una posizione fissa nella tua vita. Apprendi il tuo valore e quello che puoi dare e non fissarti su qualcosa di meno di quanto meriti”.

Foto: Marca