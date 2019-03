Real, l’ex presidente Calderon: “Mourinho? Al 90% arriva lunedì. E Zidane…”

L’ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, dimessosi nel 2009, ha annunciato in un’intervista a BeIN Sports l’imminente ritorno di José Mourinho sulla panchina dei blancos al posto di Santiago Solari: “Al 90% Mourinho sarà a Madrid la prossima settimana, probabilmente già lunedì. José è molto felice di tornare qui, al Real, ed è molto felice di fare questo passo. Zidane? Il Madrid ha chiamato Zizou, ma ha detto di no, non era il momento di tornare al club”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United