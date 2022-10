Real ko, Ancelotti: “Non sono arrabbiato. Si impara più dalle sconfitte che dalle dieci vittorie di fila”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Carlo Ancelotti ha così commentato il ko del suo Real Madrid contro il Lipsia per 3-2: “Abbiamo subito due calci piazzati e il gioco è entrato nella dinamica che volevano, sono molto bravi in ​​contropiede. La chiave sono stati quei due gol su calci piazzati. Non mi arrabbio, è una sconfitta, ci dà fastidio ma è una sconfitta che non ci fa molto male, abbiamo un’altra possibilità. Non posso criticare una squadra che finora ha fatto molto bene. Si impara più dalle sconfitte che dalle dieci vittorie di fila”.

Foto: sito Real