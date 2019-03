Real in pressing su Hazard, il belga allo scoperto: “Nessun contatto. Ora…”

Il Real Madrid è sempre in pressing su Eden Hazard, da tempo un pallino di Zinedine Zidane. Il fantasista del Chelsea, intervenuto ai microfoni della stampa belga direttamente dal ritiro della nazionale, ha però smentito qualsiasi contatto con le Merengues. Ecco le parole di Hazard: “Non ho avuto alcun contatto con il Real Madrid. In ogni caso non sono qua per parlare di questo, ora sono concentrato solo sulla partila contro Cipro”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea