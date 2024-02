Real in ansia per Bellingham. Problemi alla caviglia per l’inglese

Il Real Madrid è in ansia per Jude Bellimgham. Il fuoriclasse inglese è uscito per un problema alla caviglia nel corso del match con il Girona. Il giocatore dovrà stare fuori qualche giorno. Ma secondo Marca, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia di martedì non dovrebbe essere a rischio.

Foto: Twitter Real