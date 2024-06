Real, è già iniziato l’effetto Mbappé: sito in down dopo pochi secondi dall’annuncio

Uno degli annunci più attesi del mondo del calcio, ma adesso è ufficiale: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real. E sono già iniziati i primi effetti della nuova era. Una notizia dall’eco così grande che, ad appena pochi secondi di distanza dal comunicato ufficiale dei Blancos, ha visto il sito dello stesso club spagnolo andare in down per i troppi accessi.

Foto: sito Real