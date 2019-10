Real, è allarme in vista del Clasico: infortunio per Modric, guai anche per Bale

A sole due settimane dal Clasico, il Real Madrid rischia di fare i conti con l’ennesima emergenza infortuni. Nei minuti finali di Galles-Croazia, in uno scontro fortuito che gli è costato il cartellino giallo, il centrocampista Luka Modric è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dai medici della Nazionale. Il Pallone d’Oro ha accusato un problema alla coscia destra che l’ha costretto al forfait. Come se non bastasse, nella stessa partita anche Gareth Bale ha accusato dei problemi fisici: il gallese ha terminato l’incontro visibilmente zoppicante. Guai per Zidane in vista della sfida al Barcellona del prossimo 26 ottobre.

Foto: Mundo Deportivo