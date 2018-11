Real, difensore cercasi. Tra l’ipotesi Alderweireld e il ritorno di Hermoso…

In casa Real Madrid, dopo il turbolento e deludente avvio di stagione, si pianificano le mosse da attuare durante la prossima estate. Secondo quanto riferiscono i principali media spagnoli, il club di Florentino Perez, dopo alcune riunioni tecniche con Santiago Solari, ha deciso che verrà rinforzato il reparto difensivo. I nomi più caldi in questo senso sono due: Toby Alderweireld e Mario Hermoso. Il classe 1989 è un’ipotesi a dir poco stuzzicante poiché il suo contratto andrà in scadenza a giugno è tuttora non è stata avviata alcuna trattativa per il rinnovo con il Tottenham. Il 23enne dell’Espanyol, invece, è un profilo già noto all’ambiente madridista visto il suo percorso di crescita nel settore giovanile dei Blancos dal 2012 al 2017, prima di passare al club catalano con il quale si è legato fino al 2020. Il Real medita e accende i riflettori su entrambi.

Foto: News Now