Real, critiche a Casemiro e Kroos: licenziato il tecnico delle giovanili Alvaro Benito

Avaro Benito, uno tecnici delle giovanili del Real Madrid, è stato licenziato in tronco dalle Merengues. Il motivo? Alcune dichiarazioni considerate fuori luogo nei confronti di Casemiro e Kroos, due dei pilastri della squadra di Solari. Dopo la pesante sconfitta incassata dal Real nella semifinale di ritorno di Copa del Rey contro il Barcellona, Alvaro Benito in un’intervista radiofonica aveva dichiarato: “Casemiro e Kroos con me non giocherebbero nemmeno un minuto. Sono giocatori molto lontani dal loro livello abituale, che in questo momento non dovrebbero scendere in campo. Quando c’è il vento a favore si naviga alla grande, ma in questo momento invece imbarchiamo solamente acqua”. Un commento che gli è costato la panchina.

Foto: diariospiker.com