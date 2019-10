Real, comunicato su Courtois: “Non soffre d’ansia. Ha una gastroenterite acuta”

Il Real Madrid, attraverso una nota ufficiale, ha fatto chiarezza in merito alle condizioni fisiche di Thibault Courtois dopo la sostituzione a fine primo tempo della gara di Champions contro il Brugge: “Al nostro giocatore non è mai stato diagnosticato un presunto stato d’ansia e, quindi, tali informazioni sono assolutamente false. A Courtois è stata diagnosticata una gastroenterite acuta con disidratazione e squilibrio elettrolitico, il che ha reso impossibile la sua presenza in campo per il secondo tempo della sfida di Champions. Il giocatore sta rispondendo perfettamente alle cure per tale problematica”.

Foto: Marca