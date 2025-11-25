Real Betis, si ferma Bellerìn: lesione al muscolo soleo

25/11/2025 | 14:00:45

Il Real Betis ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni di Hector Bellerìn.

Questo il comunicato del club:

“Héctor Bellerín ha accusato un fastidio alla gamba destra durante la partita di domenica scorsa contro il Girona FC. Questo problema gli ha impedito di continuare a giocare e gli accertamenti effettuati dallo staff medico del club hanno confermato una lesione al muscolo soleo.

Il suo reinserimento nel gruppo dipenderà dai suoi progressi”.

Foto: Sito ufficiale Real Betis

