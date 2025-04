Real Betis, Pellegrini svela: “Era fatta per Isco al Manchester City”

30/04/2025 | 18:31:41

Il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valevole per la semifinale di Conference League. L’ex tecnico del Real si è espresso su Isco, uno dei calciatori chiave degli spagnoli: “Avere Isco come capitano regala ambizione e voglia di lavorare, parliamo di un calciatore che ha vinto tutto in 8 anni al Real Madrid e che mostra la stessa voglia di lottare per la Conference League come per la Champions”. E proprio riguardo all’ex talento del Real Madrid, ha svelato un retroscena: “A lui è mancato venire con me al City, era praticamente fatta”. Sulla Fiorentina di Palladino ha sottolineato: “Ha già disputato due finali di Conference, si trova in un ottimo momento di forma e come tutte le italiane è una squadra molto forte”.

FOTO: Instagram Betis