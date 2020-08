Real Betis, due positivi al Covid-19

Continuano ad aumentare i casi in Spagna. Il Real Betis, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che dopo i test effettuati ieri, sono risultati positivi due persone. Questa la nota del club spagnolo: “Il Real Betis ha rilevato due casi positivi per Covid-19 nella spedizione trasferita a Marbella per svolgere la prima fase della preseason. I test sono stati effettuati giovedì ieri quando era stata svolta la sola formazione individuale e con le relative misure di prevenzione stabilite nei protocolli della Lega e delle autorità sanitarie. Le persone colpite sono asintomatiche e in buona salute. Una volta conosciuti i risultati oggi, il club ha adottato misure estreme per isolare tutti i membri della spedizione e nelle prossime ore verranno effettuati nuovi test PCR.”

Foto: twitter Real Betis