Real Betis, Bakambu avvisa la Fiorentina: “Vogliamo vincere la Conference”

01/05/2025 | 17:16:05

L’attaccante del Real Betis Cedrik Bakambu, ha parlato al sito della UEFA prima della gara contro la Fiorentina, valevole per la semifinale di Conference League: “Non siamo stati lineari ma sappiamo di cosa siamo capaci. Sia in meglio che in peggio. Le prestazioni al di sotto delle nostre qualità ci hanno aiutato a capire che non possiamo sottovalutare nessuno”. Sulla possibilità di trionfare nella competizione: “Quando abbiamo iniziato il nostro cammino l’obiettivo era arrivare in fondo. Vale per la Conference ma anche per gli altri tornei. Qui abbiamo avuto la fortuna di arrivarci alla fine. E non mi nascondo, sento che possiamo arrivare a fare qualcosa di importante”.

FOTO: Instagram Bakambu